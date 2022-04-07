Такую оценку дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая сегодня перед российской Госдумой, сообщил, что общий объем средств, находящихся на криптовалютных кошельках граждан страны, по различным оценкам, может превышать 10 триллионов рублей. Также он подчеркнул, что правительство солидарно с Банком России в вопросе непризнания криптовалют в качестве средства расчетов в стране.



Отметим, что премьер ничего не говорил о возможном запрете криптовалют в России - лишь о необходимости проработки вопросов их законодательного регулирования. Майнинг же, по словам Мишустина, можно обсуждать, например, в контексте стимулирования инвестиций: он способен сподвигнуть компании к созданию новых дата-центров и развитию необходимой для их эффективного функционирования инфраструктуры.



Судя по кратко рассмотренному выше отчету правительства, майнеры и любители поторговать криптовалютой в России могут выдохнуть: запрет биткоина, эфира и других коинов не планируется. Что же касается законодательного регулирования "крипты" - подобная практика постепенно вводится и во многих других странах: где-то по законодательному статусу коины ближе к платежному средству, где-то к акциям, а где-то к имуществу.