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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к россиянам - полностью разместить его речь на российском сайте невозможно из-за ограничивающих свободу слова законов, поэтому приведем лишь некоторые тезисы. Британский политик выступил с резкой критикой действий России на внешнеполитической арене и призвал граждан РФ устанавливать VPN, чтобы узнавать правдивую информацию о ходе так называемой "специальной операции" на территории Украины, а также изучать разные источники, в том числе международные, а не только прогосударственные российские СМИ.
Ранее в использовании VPN признался пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Напомним, что с начала "специальной операции" цензуре, запретам и блокировкам в России подверглись уже более 1500 сайтов, а основным инициатором подобных действий выступала Генпрокуратура.
Как и многие другие западные политики, Джонсон считает важным разделять граждан РФ, к которым он относится с уважением, и путинский режим, поддержка которого, по мнению премьера, во многом зиждется на лжи и пропаганде.
Здесь следует напомнить, что в свое время Владимир Путин сказал буквально следующее:
"Я против увеличения сроков пенсионного возраста. Пока я президент, такого решения принято не будет."
Стоит ли после такого верить его словам? Вопрос риторический