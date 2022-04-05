Такой хакерский трюк действительно можно провернуть в реальной жизни

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Энтузиасты из компании Postuf рассказали на портале Хабр, как можно одновременно позвонить на телефоны всех окружающих людей, даже не зная их номеров. Чтобы провернуть такой хакерский трюк, им понадобилось не только "поднять" собственные базовые станции, работающие в режиме 2G, но и заставить все смартфоны вокруг считать, что доступных 3G, 4G и 5G станций вокруг нет - в противном случае устройства автоматически выбирали варианты с более высоким качеством соединения.



Для этого пришлось пойти на весьма изощренную хитрость - при помощи настраиваемого подавителя заглушить большую часть европейских частот, перенеся собственную базовую станцию на частоту 925.2 МГц. Поскольку все выше оказалось закрыто глушилкой, энтузиасты смогли заставить все смартфоны в радиусе подавления подключиться к их БС. Но и этого оказалось недостаточно для большого количества параллельных звонков - пришлось создать еще несколько базовых станций и применить хитрый алгоритм с кэшированием их частот.



На этом "железная" оптимизация была завершена и решено было приступать к софтовой. В итоге был произведен звонок на 72 находящихся в радиусе 10 метров смартфона - успех подобного эксперимента можно считать высшим пилотажем хакерства, увидеть же его результаты воочию можно в TikTok.