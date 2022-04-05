Потребители переключились на модели более низких ценовых сегментов

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Как сообщают ритейлеры, продажи флагманских смартфонов в России упали в марте более, чем на 30 процентов - потребители стали отдавать предпочтение моделям более низких ценовых сегментов. Причины такого феномена очевидны - большая часть граждан РФ не отличалась высоким уровнем достатка и до начала так называемой "специальной операции" на территории Украины, вследствие же вызванного ей экономического кризиса, санкций, международной изоляции и падения курса рубля реальная покупательная способность населения упала еще ниже - порой доходило до стычек из-за банальных продуктов вроде сахара, хотя здесь наибольшую роль скорее сыграл фактор ажиотажного спроса.



Наиболее популярными и продаваемыми в марте оказались смартфоны ценовой категории от 15 до 25 тысяч рублей, что же касается наиболее важных для потребителей характеристик - к ним в настоящее время относятся размер дисплея, качество изображения, объем внутренней памяти и емкость аккумулятора, от которой во многом зависит время автономной работы устройства. Что же касается будущего - многие аналитики и представители ритейла прогнозируют, что как минимум в апреле и мае спрос на дорогие смартфоны и другую цифровую технику стоимостью от 30-40 тысяч рублей будет сохраняться на пониженном уровне по сравнению с прошлым годом из-за взлетевших цен и общей финансовой неопределенности ситуации.