Пожарная служба нашла грубые нарушения противопожарных требований

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Пожарная служба департамента Нижний Рейн опубликовала отчет о возгорании, произошедшем 10 марта 2021 года в здании дата-центра хостинг-провайдера OVH в Страсбурге. Были выявлены грубые нарушения противопожарной безопасности - так, в здании были деревянные перекрытия, хотя даже со специальным покрытием (которое было нанесено) их огнестойкость ограничена небольшим временным периодом. Помимо этого, система вентиляции дата-центра содержала технические воздуховоды, которые не могли быть экстренно перекрыты - из-за этого огонь распространялся с повышенной скоростью. Не было в строении и эффективной автоматической системы пожаротушения.



Пожарные полагают, что возгорание началось с двух инверторов, один из которых недавно ремонтировали. Выйдя за пределы энергоотсека, пожар быстро распространился благодаря неудачной конструкции вентиляционной системы, электричество же в здании не могли отключить на протяжении почти трех часов. Еще один неприятный факт, пусть и не относящийся непосредственно к пожару, состоит в том, что некоторые резервные копии данных клиентов физически находились в том же дата-центре, что противоречит принципам ответственного хранения.