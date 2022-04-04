Его будут использовать в большем количестве регионов

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Народный банк Китая расширит пилотный проект по использованию цифрового юаня (e-CNY) на еще несколько регионов, в том числе города провинции Чжэцзян, в которой в этом году пройдут Азиатские игры. Ранее планировалось провести масштабное тестирование цифрового юаня во время зимней Олимпиады, но этим планам не суждено было реализоваться из-за серьезных ограничений по зрителям, вызванных продолжающейся пандемией коронавируса.



Напомним, что цифровой юань, в отличие от безналичного, хранится не на банковских счетах, а на электронных кошельках. Он является так называемым "стейблкойном" и может обмениваться на наличный или безналичный по курсу 1 к 1. Многие эксперты и финансовые аналитики предполагают, что запрет в Китае криптовалют связан именно с желанием правительства Поднебесной продвинуть собственную цифровую валюту. Подобная мера позволит обеспечить максимальную прозрачность финансовых операций, а также снизить издержки на выпуск банкнот и различные транзакции. Главным же минусом цифрового юаня считается неизбежность его использования как еще одного средства наблюдения за гражданами страны и их контроля вкупе с пресловутой "системой социального рейтинга".