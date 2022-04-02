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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Мошенники рассылают фейковые письма от имени Роскомнадзора
В письмах, как обычно, содержатся вредоносные вложения или ссылки на фишинговые ресурсы
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Как сообщает Роскомнадзор, в последнее время выросло число случаев рассылок злоумышленниками фейковых писем якобы от имени ведомства. Чаще всего такие письма включают в себя ссылки на различные ресурсы, в том числе фишинговые или распространяющие вредоносное ПО, либо вложения, также способные заразить компьютер или телефон. В Роскомнадзоре отметили, что не осуществляют массовых рассылок, открытие же подобных ссылок или файлов может привести к получению злоумышленниками контроля над устройством и содержащимися на нем данными.

Как отмечают эксперты по информационной безопасности, рассылка вредоносных писем - один из популярнейших методов кибератак благодаря технической простоте и доступности. Эффективность же данного способа зависит от квалификации самого мошенника: чем более тот подкован в социальной инженерии, и чем точнее таргетирует письмо и подстраивает его содержание под картину мира жертвы, тем больше вероятность успеха атаки. Так, безопасники предупреждают о высокой вероятности массовых рассылок писем на email-адреса, раскрытые в результате утечки данных пользователей сервиса Яндекс.Еда. Среди вероятных тем подобных вредоносных рассылок называют, например, фейковое предложение компенсации якобы от Яндекса, а также предложение узнать, какие именно данные о конкретном пользователе содержались в слитой базе.

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#роскомнадзор #информационная безопасность #мошенники
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