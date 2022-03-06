Ранее компания рассказывала о надежности лишь жестких дисков

Компания Backblaze относится к числу тех крайне немногих представителей отрасли хранения данных, что предоставляют широкой общественности статистику по надежности тех или иных моделей накопителей. В прошлые годы Backblaze рассказывала только о жестких дисках, в 2022 же году пришло и время твердотельных накопителей.



Использовать SSD компания начала в последнем квартале 2018 года, поэтому в ее парке нет моделей с "пробегом" более 4 лет. Накопители использовались периодически, в зависимости от нагрузки на систему в целом, в качестве же основного показателя, на который следует ориентироваться, Backblaze предлагает уровень годовой частоты отказов. Он вычисляется по следующей формуле:

(Отказы накопителей / (Наработанное время / 365) * 100





На текущий момент используемые твердотельные накопители показали довольно хорошую надежность - не более 2-3% отказов в год. При этом представители Backblaze подчеркивают, что делать выводы преждевременно - в парке компании слишком мало твердотельных накопителей, чтобы собираемую по ним статистику можно было считать столь же достоверной и информативной, как статистика по различным моделям жестких дисков.