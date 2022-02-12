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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Youtube создаст свою метавселенную и будет использовать NFT
Об этом рассказал директор по продуктам сервиса Нил Мохан
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Директор по продукции сервиса Youtube Нил Мохан поделился с сообществом планами платформы на 2022 год. Среди них значатся создание собственной версии метавселенной, дальнейшее развитие формата коротких роликов YouTube Shorts и даже возможное задействование NFT для монетизации некоторых видов контента.

Мохан полагает, что создание метавселенной Youtube начнется с игр, которые благодаря современным технологиям можно сделать максимально интерактивными и живыми. Подробностей пока нет, но возможно, речь идет об интерактивных игровых видео в виртуальной либо дополненной реальности с возможностью выбора со стороны пользователя. Подобный тип развлечений стал бы логичным продолжением 360-градусных роликов, снятых с использованием нескольких камер.

Не планирует Youtube проходить и мимо таких современных трендов, как блокчейн и NFT - платформа собирается предоставить создателям контента новые возможности для монетизации, включая продажу невзаимозаменяемых видео, фото и цифровых произведений искусства. В обсуждениях пользователи уже предположили, что сервис может пойти по стопам Твиттера и ввести NFT-аватарки, а возможно, и NFT-эмодзи.

#youtube #метавселенная
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