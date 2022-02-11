Бета-версия для всех желающих будет доступна позднее

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Корпорация Google анонсировала первую версию Android 13 Developer Preview 1 - как можно понять исходя из названия, она предназначена для разработчиков программного обеспечения. Полноценная бета-версия для всех желающих поучаствовать в тестировании появится позже.



Android 13 обращает на себя внимание в первую очередь не новыми темами (хотя, конечно, они также присутствуют), а возможностями конфиденциальности и безопасности. Например, приложения смогут работать с отдельными фотографиями и видео, не получая доступ ко всем остальным, а осуществлять поиск точек Wi-Fi и подключение к ним можно будет без определения текущего местоположения. Как минимум первая из этих функций может появиться и в Android 11 и 12.



Пользователей, владеющих несколькими языками или изучающих новый язык, порадует возможность назначения языковых настроек отдельно для приложений, а ценителей эстетики - подстройка значков на экране под установленные обои и тему. Полноценное бета-тестирование новой операционной системы, по предварительным данным, начнется в апреле текущего года, в феврале же и марте продолжат выходить версии для разработчиков.