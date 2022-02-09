При этом злоумышленники используют старые приемы в новой "обертке"

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Мошенничество с якобы "инвестированием в криптовалюты" продолжает процветать, причем многие его схемы являются гибридными, сочетающими в себе фишинг и телефонные звонки со введением в заблуждение. Злоумышленники создают как одностраничные лендинги, так и фейковые новостные ресурсы с кликбейтными заголовками. Для привлечения внимания часто используются фамилии и фотографии известных людей, таких, как Илон Маск, Павел Дуров и даже Владимир Путин. Иногда берется видеоряд с тем или иным лицом, после чего к нему добавляются субтитры или сторонняя аудиодорожка,.



Одна из наиболее популярных в настоящий момент схем мошенничества выглядит так - в начале у пользователя вызывают интерес при помощи фейкового новостного сайта или поддельной рекламы с известным человеком, после чего переправляют на лендинг, обещающий невероятные заработки без каких-либо усилий. На лендинге жертва проходит краткий опрос с вопросами вида "хотите ли вы стать более финансово независимым, чтобы помогать себе и своим близким?" и оставляет свои данные, включая номер телефона или аккаунт в мессенджере, после чего мошенники начинают "обрабатывать" ее при помощи различных психологических приемов. Если же человек начинает что-то подозревать, то злоумышленник, чтобы получить хотя бы небольшую выгоду, предлагает за несколько тысяч рублей "зарезервировать место в проекте на будущее". Используют преступники и хорошо известные специалистам по информационной безопасности схемы по выманиванию данных банковских карт, а также поддельные торговые онлайн-терминалы.