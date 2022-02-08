Новинки ожидаемо оказались весьма востребованными

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Графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 3050 и AMD Radeon RX 6500 XT оказались весьма востребованными у российских геймеров даже с учетом того факта, что вторая видеокарта практически не отличается по уровню производительности от решения предыдущего поколения, 5500 XT. Их быстро разобрали - в магазинах остались считанные экземпляры, например, московский Регард на вечер 8 февраля не предлагает ни одной такой видеокарты, а в Ситилинке осталось всего несколько укороченных одновентиляторных RX 6500 XT от PowerColor. Похожая ситуация и в агрегаторе Яндекс Маркет.



И RTX 3050 и RX 6500 XT могли бы стать новыми "народными видеокартами", как в свое время GTX 1060, но, по всей вероятности, не станут из-за дефицита и завышенных цен. Когда будут новые поставки - неизвестно, но очевидно, что их объема будет недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, и части геймеров придется обращаться к перекупщикам или смиряться с невозможностью проапгрейдиться прямо сейчас и ожидать выхода следующих моделей графических ускорителей. Впрочем, с ними ситуация вряд ли окажется значительно более позитивной - общемировой дефицит полупроводников сохранится как минимум до конца 2022 года, а его последствия будут наблюдаться и в 2023.