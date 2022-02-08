Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Путин поручил к июлю обеспечить возможность вызвать врача на дом через Госуслуги
Реализовать поручение президента региональным властям предписано до 1 июля
анонсы и реклама
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
Снижение цен MSI 3070 Ti до уровня не Ti
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

реклама

Как сообщается на портале Стопкоронавирус.рф, Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до начала июля текущего года реализовать возможность вызова врача на дом через единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Контролировать исполнение поручения российского лидера будет премьер-министр Михаил Мишустин. С учетом того, как сложно порой бывает дозвониться до регистратур медицинских учреждений, необходимость в подобной мере назрела давно, еще более актуализировалась она из-за новой волны пандемии коронавируса, вызванной распространением заразного штамма "омикрон".

Отметим, что записаться к терапевту или профильному врачу через Госуслуги и региональные медицинские ресурсы можно было и ранее, хотя свободные места к некоторым специалистам были заняты на две недели вперед. Расширение же функциональности Госуслуг снимет часть нагрузки с регистратур больниц и поликлиник, а также обеспечит гражданам удобный способ вызова врача на дом: рано вставать и пытаться дозвониться до медицинского учреждения или и вовсе посещать его лично, рискуя заразиться коронавирусом, с июля 2022 года больше не придется, если поручение Президента будет выполнено в срок и в полном объеме.

#коронавирус #россия #путин #госуслуги
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Российские учёные из использованных медицинских масок разработали гибкие экономичные аккумуляторы
Депутат Госдумы РФ заявил, что налог на вывод криптовалюты не может быть ниже 15%
К концу года российские банки усилят контроль за счетами и переводами клиентов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Студент, отслеживавший самолет Маска, отклонил предложение о 3-летней подписке на Tesla за остановку сервиса
35
Утром 7 февраля Биткоин подорожал до $43 000, а аналитики Bloomberg ожидают роста до $100 000
52
47 смартфонов Xiaomi скоро получат глобальную прошивку MIUI 13
2
GeForce GTX 470 спустя 12 лет – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке по мнению WG
38
Майнер подсчитал сроки окупаемости видеокарт RTX 3000 и RX 6000 при одновременной добыче Eth+Toncoin
41
111 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 и MIUI 12 от февраля 2022 года
3
Обнаружена первая в истории "блуждающая" черная дыра, перемещающаяся по галактике cо скоростью 45 км/с
9
Майнер частично разблокировал GeForce RTX 3050 LHR, но отказался использовать её для добычи Эфира
17
Падение цен на видеокарты позволило GeForce RTX 3070 Ti стать самой популярной в США и Европе
42
Переход Эфира на PoS уже близко – тестирование Kintsugi завершается, а впереди Ethereum Shanghai
36
Российские майнеры зарабатывают миллионы рублей сжигая попутный газ с нефтяных месторождений
13
Ошибка NASA стоила агентству дорогостоящего космического аппарата для исследования Марса в $125 млн
11
Десктопная версия видеокарты RTX 3050 появилась в статистике Steam
6
Новое обновление Steam увеличивает полезный объем накопителя консоли Steam Deck
4
Появились цены второй волный продажи RTX 3050 в DNS
68
Российские майнеры скупают геймерские видеокарты на фоне роста курса Эфира выше 3000 долларов
46
Asus представила ROG Keycap - сменный колпачок клавиши Shift для клавиатуры с тремя вентиляторами
15
Battlefield Mobile получила свежее обновление в преддверии закрытого бета-тестирования в конце месяца
4
В легендарную TES IV Oblivion добавили 200 модификаций и запустили в 8К с трассировкой лучей
6
Spacenews: NASA и SpaceX изучают причины задержки раскрытия парашюта Crew Dragon
4

Популярные статьи

5 причин не покупать видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 в 2022 году
118
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost Remake 2.5
2
Лицензионная Windows 10 стоит всего $7.43 на праздничной распродаже в честь Дня святого Валентина
Замена термопрокладок и термопасты на видеокарте ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
96
Безопасность в сети - ищем обидчика
14
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
16
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 OLED (K3400P)
3
Вентилятор ID-COOLING WF-12025-SD-K - сделано качественно, но есть нюансы
17
Мой первый и последний обзор бюджетного SMD мультиметра HoldPeak HP-990C
14
Лор вселенной Borderlands
2

Сейчас обсуждают

Алексей Кучинский
19:50
Ссылка для скачивания врача будет доступна в личном кабинете?
Путин поручил к июлю обеспечить возможность вызвать врача на дом через Госуслуги
Жорiн з Азову
19:49
Новая GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1080 после майнинга – оптимальная видеокарта до 45 000 р
Алексей Кучинский
19:49
Про радиационно-стойкий процессор, в который не умеет Интел: стоит робко поинтересоваться, какой процессор стоит на бортовом компьютере Хаббла (телескопа). После самого дорогого в истории апгрейда с "...
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
Серж Милославский
19:48
это предположение? любят у нас преувеличивать. юр лицо и частное станет возможно. . вот же автор.....
Чиновники усложнили сдачу автомобильных аккумуляторов и с 1 марта сделают утилизацию платной
Simon Crebbs
19:46
Этот клоун вообще адекватный или нет? Порой складывается ощущение, что нет. Он вообще в курсе, что в регионах КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ нехватка врачей и мед. персонала всех уровней? Что люди пачками увольняли...
Путин поручил к июлю обеспечить возможность вызвать врача на дом через Госуслуги
Жорiн з Азову
19:45
Intel реализует поддержку трассировки лучей для видеокарт Arc Alchemist в Linux драйвере ANV Vulkan
Евгений Пономарев
19:44
Поиграй на стабильных 60-90 фпс, после я погляжу как ты захочешь играть на 40 фпс!
Геймеры переходят на бюджетные видеокарты, NVIDIA теряет рыночную долю, а AMD наращивает продажи
12sunflowers
19:44
ПТН ПНХ
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
Slow Mo
19:43
У тебя круг общения только чуханы или свою фамилию сменить не можешь?
Российские геймеры устроили настоящую охоту на новые видеокарты NVIDIA RTX 3050
Me4tatelI&gt;
19:41
а че они на производстве микрон не делаются в россиюшке? а на каком то далеком тайване? 250нм tsmc еще делает?
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем