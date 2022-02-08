Реализовать поручение президента региональным властям предписано до 1 июля

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Как сообщается на портале Стопкоронавирус.рф, Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до начала июля текущего года реализовать возможность вызова врача на дом через единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Контролировать исполнение поручения российского лидера будет премьер-министр Михаил Мишустин. С учетом того, как сложно порой бывает дозвониться до регистратур медицинских учреждений, необходимость в подобной мере назрела давно, еще более актуализировалась она из-за новой волны пандемии коронавируса, вызванной распространением заразного штамма "омикрон".



Отметим, что записаться к терапевту или профильному врачу через Госуслуги и региональные медицинские ресурсы можно было и ранее, хотя свободные места к некоторым специалистам были заняты на две недели вперед. Расширение же функциональности Госуслуг снимет часть нагрузки с регистратур больниц и поликлиник, а также обеспечит гражданам удобный способ вызова врача на дом: рано вставать и пытаться дозвониться до медицинского учреждения или и вовсе посещать его лично, рискуя заразиться коронавирусом, с июля 2022 года больше не придется, если поручение Президента будет выполнено в срок и в полном объеме.