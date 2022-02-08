В качестве главной причины отказа компания называет сопротивление регулирующих органов

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Компания NVIDIA полностью отказалась от намерений приобрести ARM - в выпущенном ей пресс-релизе указывается, что главной причиной этому являются препоны со стороны регулирующих органов США, Великобритании и Евросоюза, полагающих, что подобная сделка может негативно отразиться на полупроводниковой промышленности с точки зрения монополизации этой сферы.



Что же касается самой компании ARM, ее нынешний владелец планирует привлечь дополнительные средства за счет размещения на бирже. Также стоит отметить, что уплаченный NVIDIA аванс в размере 2 миллиардов долларов возвращен не будет, придется "зеленым" и выплатить неустойку в размере еще 1.25 миллиарда.



Если бы приобретение состоялось, NVIDIA получила бы контроль над технологиями, применяющимися в большинстве современных мобильных девайсов, что и вызвало негативную реакцию со стороны регуляторов и других корпораций, включая Qualcomm, Microsoft, Google, Microsoft, Samsung и Tesla. Сделка планировалась с 2020 года, а закрыть ее участники предполагали весной 2022. Отмена предварительных договоренностей уже привела к смене руководства ARM - руководить компанией будет ранее занимавшийся ее интеллектуальной собственностью Рене Хаас.