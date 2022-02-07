Такая задача поставлена ЦБ в рамках плана по регулированию криптовалют

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К ноябрю-декабрю текущего года российские банки ужесточат контроль за счетами и транзакциями своих клиентов - такая задача присутствует в дорожной карте Центробанка в рамках мероприятий по регулированию криптовалют. Так, подозрение банков может вызвать слишком большое количество транзакций в день или в месяц, а также крупные переводы - от 100 000 рублей в день или от 1 000 000 в течение 30 дней.



ЦБ предписывает банкам при обнаружении подобных операций усиленно проверять их на предмет нарушения законодательства, а если имеются основания, то и блокировать. Формально все эти указания имеют рекомендательный, а не обязательный характер, но, поскольку они отражены и в плане правительства, имеется высокая вероятность их воплощения на практике.



Как отмечают журналисты "Известий", банки уже усилили контроль за отдельными видами операций - например, не проходят платежи в адрес некоторых теневых игорных сайтов (ставки на спорт, казино, покер), нелегальных криптообменников, известных финансовых пирамид. Регулятор полагает, что подобные проекты несут для граждан высокие риски потери денежных средств или вовлечения в мошенническую деятельность. При этом о тотальном контроле, по словам представителей ЦБ, речи не идет - только о закрытии отдельно выделенных зон риска. Юристы и аналитики же в основной массе полагают, что, хотя число блокировок транзакций вырастет, участники рынка все равно найдут способы обхода ограничений.