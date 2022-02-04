реклама
miHoYo, разработчики самой популярной мобильной игры 2021 года, Genshin Impact, рассказали об обновлении 2.5, которое выйдет 16 февраля, а также поделились частью информации и об апрельском патче 2.6. В 2.5 станет играбельным еще один персонаж - Верховная жрица храма Наруками Яэ Мико (ее вы можете увидеть на заглавной картинке). Героиня использует стихию Электро и может устанавливать тотемы, а впоследствии заставлять их разрядиться, нанося урон по области.
Новые сюжетные задания будут связаны с Яэ Мико, а также Электро Архонтом Райдэн, появится и новый босс, очень на нее похожий. Помимо этого, игрокам предстоит исследовать альтернативную темную версию подземного региона Энканомия, используя новую механику с накапливающим энергию ящиком. Его заряд придется периодически восполнять, возвращаясь к ключевой точке или используя специальные камни.
Кроме Яэ Мико, в обновлении 2.5 игроки смогут получить при помощи похожей на лутбоксы гача-системы и двух старых пятизвездочных персонажей, Сегуна Райдэн и Сангономию Кокоми. В прошлый раз Райдэн установила абсолютный рекорд по количеству роллов, к тому же, она имеет наивысший рейтинг полезности для прохождения самого сложного игрового подземелья, Витой Бездны, поэтому многие геймеры наверняка воспользуются возможностью ее выроллить, даже если для этого придется вкладывать реальные деньги.
Разумеется, новшества, привнесенные обновлением, не ограничиваются перечисленным выше - так, в игре появятся новые квесты, противники и ивенты. Что же касается апрельского патча 2.6, известно, что в нем будет добавлена новая локация Разлом - древний покинутый рудник, скрывающий в себе много тайн и опасностей.
Поделились разработчики и тремя промокодами, которые будут актуальны до 05.02.2022:
VTPU3CQWYCSD
AB7VJC9EGDAZ
WT7D3CQEHVBM