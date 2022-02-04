Разработчики изменили ее из-за частых переносов сроков

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Разработчики космического симулятора-долгостроя Star Citizen, работа над которым идет с 2012 года, внесли изменения в дорожную карту проекта. Ранее можно было ознакомиться с планами команды на год вперед, теперь же - не более, чем на квартал. Cloud Imperium Games пояснили: такое решение принято, чтобы не разочаровывать фанатов, которые воспринимали указанные в дорожной карте сроки как публичное обещание, при этом на практике те или иные обновления часто задерживались.



Общая сумма пожертвований на разработку Star Citizen на начало февраля 2022 года составляет уже более 430 миллионов долларов. Это самая дорогая игра в истории, при этом сроки ее релиза по-прежнему неизвестны. Так, выход одиночной кампании, которого с нетерпением ждут многие фанаты проекта, ожидается не ранее, чем через 1-2 года.



Игровое сообщество неоднозначно относится к Star Citizen: одни считают проект грандиозным обманом и подозревают его создателей в мошенничестве с целью личного обогащения, другие же полагают, что игра, пусть и еще не вышедшая, является отличным примером того, какие средства можно собрать при помощи грамотной краудфандинговой кампании.