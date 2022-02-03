Проблема связана с отсутствием предупреждения о непристегнутом ремне безопасности

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Компания Tesla, CEO и председателем которой является известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, объявила об отзыве более 817 тысяч электромобилей в США. Причиной тому служит неисправность, при которой система может проигнорировать непристегнутый ремень безопасности, когда машина трогается с места. В число "проблемных" авто попали Model S и Model X 2021-2022 годов, Model 3 начиная с 2017 года и Model Y c 2020. Как сообщается, для исправления ошибки потребуется обновление программного обеспечения, которое должен произвести авторизованный сотрудник.



Проблема с отсутствием сигнала о непристегнутом ремне безопасности была обнаружена Институтом автомобильных испытаний и исследований из Южной Кореи, жалоб о вызванных ей реальных дорожных инцидентах не поступало. Для возникновения ошибки требуются определенные условия - она возникает, если водитель, так и не пристегнув ремень, принудительно отключает соответствующий сигнал. При этом визуальная индикация продолжает работать в любом случае, а если авто разгоняется более, чем до 22 км/ч, срабатывает и звуковая.