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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В результате взлома платформы Wormhole украдено криптовалюты на сумму 320 миллионов долларов
Это четвертая по величине криптокража в истории
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Как сообщает в Twitter администрация сервиса Wormhole, занимающегося децентрализованными финансами и передачей информации между криптосетями, в результате взлома с применением специального эксплойта, злоумышленникам удалось похитить около 120 000 единиц криптовалюты Ethereum. Если перевести украденные коины в доллары США, получится почти 320 миллионов - это четвертая по величине криптокража в истории человечества после инцидентов с Mt.Gox, Coincheck и Poly Network.

В настоящий момент используемая уязвимость была исправлена, тем не менее, на восстановление полной работоспособности проекта потребуется некоторое время. О развитии ситуации команда Wormhole продолжит рассказывать в своем Твиттере, что же касается реакции сообщества - многие участники и эксперты поспешили в очередной раз напомнить, что децентрализованные финансы (DeFi) и связанные с ними платформы пусть и являются в ряде случаев более выгодными, чем традиционные, но несут в себе и повышенные риски. По данным Elliptic, в 2021 году с DeFi платформ в сумме могло быть похищено до 10 миллиардов долларов, и не о всех инцидентах, связанных с кибербезопасностью подобных проектов, сообщают общественности. Безопасники прогнозируют множество криптокраж и в 2022 году: из-за наличия тех или иных уязвимостей и работы с серьезными объемами денежных средств и криптовалют DeFi платформы остаются привлекательными мишенями для различного рода хакеров.

#криптовалюта #ethereum #wormhole
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