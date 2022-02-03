Это четвертая по величине криптокража в истории

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Как сообщает в Twitter администрация сервиса Wormhole, занимающегося децентрализованными финансами и передачей информации между криптосетями, в результате взлома с применением специального эксплойта, злоумышленникам удалось похитить около 120 000 единиц криптовалюты Ethereum. Если перевести украденные коины в доллары США, получится почти 320 миллионов - это четвертая по величине криптокража в истории человечества после инцидентов с Mt.Gox, Coincheck и Poly Network.



В настоящий момент используемая уязвимость была исправлена, тем не менее, на восстановление полной работоспособности проекта потребуется некоторое время. О развитии ситуации команда Wormhole продолжит рассказывать в своем Твиттере, что же касается реакции сообщества - многие участники и эксперты поспешили в очередной раз напомнить, что децентрализованные финансы (DeFi) и связанные с ними платформы пусть и являются в ряде случаев более выгодными, чем традиционные, но несут в себе и повышенные риски. По данным Elliptic, в 2021 году с DeFi платформ в сумме могло быть похищено до 10 миллиардов долларов, и не о всех инцидентах, связанных с кибербезопасностью подобных проектов, сообщают общественности. Безопасники прогнозируют множество криптокраж и в 2022 году: из-за наличия тех или иных уязвимостей и работы с серьезными объемами денежных средств и криптовалют DeFi платформы остаются привлекательными мишенями для различного рода хакеров.