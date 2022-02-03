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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Опубликована статистика Backblaze за 2021 год по надежности жестких дисков
Чаще всего выходят из строя HDD Seagate
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Поставщик услуг облачного хранения и резервного копирования информации Backblaze поделился очередной порцией данных о надежности используемых в компании жестких дисков - на этот раз за 2021 год. Отметим, что в отличие от большинства конкурентов, Backblaze регулярно предоставляет подобную статистику.

При подсчете частоты отказов компания делает поправку на длительность использования HDD, если он установлен менее года назад. С учетом данной поправки, показатель годовой частоты отказов остался сравнительно низким - 1.01 процента против 0.93 в 2020 году.

Как отмечает Backblaze, емкие жесткие диски на 12-16 терабайт показали весьма высокую надежность, что, впрочем, может быть связано с их сроком использования - такие HDD установлены сравнительно недавно. Самый высокий уровень отказов имеют жесткие диски Seagate, а наиболее редко выходят из строя модели Western Digital и HGST. При этом иронично, что реже всех выходил из строя HDD Seagate ST6000DX000 - его показатель годовой частоты отказов (ГЧО) составляет 0.11% при среднем сроке службы около 6.5 лет. Впрочем, на общую статистику это повлияло мало - компания использует всего 886 единиц подобных дисков.

Самым ненадежным также оказался жесткий диск от Seagate: 14-терабайтный Seagate ST14000NM0138 продемонстрировал частоту отказов в 6.29% в третьем квартале года и 4.66% в четвертом (после обновления прошивки).

#western digital #seagate #статистика #жесткие диски #backblaze
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