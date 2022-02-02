Ведомство призывает спортсменов использовать одноразовые гаджеты, оставив личные дома

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ФБР США прогнозирует вероятность большого количества кибератак и попыток завладения ценной личной информацией во время Олимпиады-2022 в Пекине и рекомендует спортсменам и остальным участникам мероприятия оставить дома собственные гаджеты и использовать во время нахождения в китайской столице одноразовые. Аналогичные рекомендации приводят и спортивные комитеты некоторых западных стран, предупреждая о потенциальных угрозах информационной безопасности.



В ходе предыдущей Олимпиады в Токио также было зафиксировано множество кибератак. Большинство из них связаны с банальной жаждой наживы - спортсмены олимпийского уровня, их тренеры, крупные спортивные чиновники и политики - люди, как правило, весьма обеспеченные, немало таких людей и среди болельщиков, поэтому злоумышленники в попытках завладеть их деньгами используют все доступные методы - фишинг, почтовый спуфинг, социальную инженерию и многое другое. Вспоминают на тематических ресурсах, посвященных информационной безопасности, и историю с китайской компанией Huawei, оказавшейся под санкциями США из-за возможной передачи данных об американских гражданах китайским спецслужбам.