По прогнозам аналитиков, этот рынок продолжит расти

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По информации, предоставленной аналитическими компаниями, на разных платформах метавселенной в 2021 году продано недвижимости более, чем на полмиллиарда долларов. При этом в январе 2022 года продажи составляют около 85 миллионов, поэтому некоторые эксперты ожидают удвоения прошлогоднего результата.



Взрывной рост популярности метавселенной и связанных с ней технологий и платформ во многом связан с переименованием Facebook в Meta и объявлением ее нового курса, а также с соответствующими заявлениями других крупных IT-компаний. И хотя вариант метавселенной от бывшей Facebook многие критикуют за чрезмерную стерильность, цензуру и "графику из девяностых годов", глупо отрицать очевидное - корпорация резко подстегнула развитие этого рыночного сегмента.



Аналитики сообщают о серьезных рисках для инвесторов, желающих вкладываться в метавселенную, но, как и с криптовалютами, здесь можно и потерять все, и крупно заработать, если удачно вложить свои средства. Ключевой вопрос - как именно оценивать виртуальную недвижимость и связанные с ней перспективы и риски. В настоящий момент большую часть подобных участков контролируют четыре компании - Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels и Somnium.