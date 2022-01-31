На первом месте, как несложно догадаться, столица

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Аналитическое агентство "Автостат" изучило статистику приобретений россиянами электромобилей за 2021 год и выяснило, в каких регионах их покупают чаще всего. На первом месте, ожидаемо, Москва - ее жители в 2021 году приобрели 924 электрокара или 42% от общего количества. На втором месте - Санкт-Петербург с 255 купленными электромобилями, а на третьем с 238 единицами - Московская область. Далее идут Краснодарский край со 109 экземплярами, Свердловская область с 65, Татарстан с 63 и Новосибирская область с 50. При этом ни в одном другом регионе не было куплено более 32 электромобилей.



Как отметили эксперты, несмотря на пандемию и кризис, рынок электрокаров в России продемонстрировал рост на 300 с лишним процентов: было приобретено 2254 единицы против 687 в 2020 году. Тот же факт, что такие машины в основном приобретают жители Москвы и Санкт-Петербурга, объясняется довольно легко: электромобили стоят недешево, а в этих двух городах обеспеченных граждан гораздо больше, чем в среднем по России, также немалую роль играет и наличие более развитой инфраструктуры, в первую очередь, быстрых зарядных станций. Помимо этого, по мнению многих водителей, подобные авто в российских условиях лучше всего приспособлены именно для городских сценариев использования, или, максимум, поездок на несколько сотен километров в другой крупный город. И дело не только в проблемах с нахождением в глубинке зарядных станций: большинство аккумуляторов, включая литий-ионные и литий-полимерные, имеют свойство снижать свою емкость и быстро разряжаться при минусовых температурах, а такие температуры в России - мягко говоря, не редкость.