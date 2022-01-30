В рамках флэшмоба пользователи призывают "не покупать у перекупов"

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 только успели поступить в продажу, как сразу были раскуплены в большинстве магазинов - если верить инсайдерам из числа сотрудников российских ритейлеров, на один графический ускоритель было примерно 20-40 желающих его приобрести. Значительная часть карт быстро перекочевала на сайты объявлений с наценкой от 8 до 25 тысяч рублей сверх цены, установленной магазином.



Недовольные невозможностью приобретения RTX 3050 по рекомендованной стоимости пользователи организовали своеобразный флэшмоб - они выкладывают на Avito и другие подобные ресурсы объявления, в которых призывают "не покупать видеокарты у перекупщиков" и рассказывают потенциальным покупателям о рекомендованной производителей цене. На 29 января 2022 года флэшмоб стал настолько массовым, что модерация сайтов объявлений с ним не справляется, а на популярном развлекательном ресурсе Пикабу появляются посты про "Вторую видеокартовую войну".



Отметим, что хотя большая часть русскоязычной интернет-аудитории, знающей о флэшмобе, относится к нему положительно или нейтрально, находятся и критики, заявляющие о том, что недовольные пользователи не понимают, как работают капитализм и рыночная экономика. "Производителям и магазинам просто стоит отказаться от попыток продавать по рекомендованным и близким к ним ценам - тогда и все перекупы отвалятся, приобретать карточки на перепродажу будет просто невыгодно" - уверяет один из комментаторов под постом о флэшмобе на Пикабу.



