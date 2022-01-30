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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Модерация Avito не справляется с объявлениями борцов с перекупщиками видеокарт
В рамках флэшмоба пользователи призывают "не покупать у перекупов"
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<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 только успели поступить в продажу, как сразу были раскуплены в большинстве магазинов - если верить инсайдерам из числа сотрудников российских ритейлеров, на один графический ускоритель было примерно 20-40 желающих его приобрести. Значительная часть карт быстро перекочевала на сайты объявлений с наценкой от 8 до 25 тысяч рублей сверх цены, установленной магазином.

Недовольные невозможностью приобретения RTX 3050 по рекомендованной стоимости пользователи организовали своеобразный флэшмоб - они выкладывают на Avito и другие подобные ресурсы объявления, в которых призывают "не покупать видеокарты у перекупщиков" и рассказывают потенциальным покупателям о рекомендованной производителей цене. На 29 января 2022 года флэшмоб стал настолько массовым, что модерация сайтов объявлений с ним не справляется, а на популярном развлекательном ресурсе Пикабу появляются посты про "Вторую видеокартовую войну".

Отметим, что хотя большая часть русскоязычной интернет-аудитории, знающей о флэшмобе, относится к нему положительно или нейтрально, находятся и критики, заявляющие о том, что недовольные пользователи не понимают, как работают капитализм и рыночная экономика. "Производителям и магазинам просто стоит отказаться от попыток продавать по рекомендованным и близким к ним ценам - тогда и все перекупы отвалятся, приобретать карточки на перепродажу будет просто невыгодно" - уверяет один из комментаторов под постом о флэшмобе на Пикабу.

#видеокарта #rtx 3050 #перекупщики #avito
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10:07
Ссылка на пост 7-месячной давности. На первую видеокартовую войну, надо полагать.
Модерация Avito не справляется с объявлениями борцов с перекупщиками видеокарт
Серегарус
10:04
молодцы какие
Российские геймеры раскупили GeForce RTX 3050 за 50 000 р и перешли на бюджетные GeForce GTX 1650
aleks Сro
10:04
да сейчас в кредит майнят только либо сумасшедшие, либо идиоты при бабках)
Вместо полного запрета Путин предлагает обложить майнинг криптовалют дополнительными налогами
shraybikus
10:03
Сменил 1080 на 3080ti, чтобы играть на ультрах в 4К HDR. А ждуны-нищеброды пускай дальше скугорят, и обозревают всякую дичь.
Стоит ли менять видеокарту спустя 6 лет после покупки – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1070 от Benchmark
terenty79
10:02
ну хрен ли тут сказать
Российские геймеры раскупили GeForce RTX 3050 за 50 000 р и перешли на бюджетные GeForce GTX 1650
aleks Сro
10:02
т.е. ты нищеброд, который не хочет работать, а виноват Пу?)
Вместо полного запрета Путин предлагает обложить майнинг криптовалют дополнительными налогами
asv1
10:02
А не 130 ватт у 3050?
Стоит ли менять видеокарту спустя 6 лет после покупки – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1070 от Benchmark
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