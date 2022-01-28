Во многих магазинах первые партии уже раскуплены

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Характеристики и игровая производительность новой видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT, мягко говоря, не впечатляют, но, с учетом нынешнего дефицита графических ускорителей, модель все равно стала хитом продаж и настоящим спасением для геймеров, не желающих отдавать за GPU более 50-60 тысяч рублей.



В настоящий момент первые партии RX 6500 XT во многих российских магазинах уже распроданы, тем не менее, на Яндекс Маркете, в Ситилинке (в некоторых городах) и Регарде карточка по-прежнему доступна и предлагается примерно за 28-31 тысячу рублей, причем у отдельных ритейлеров наблюдается пусть медленное, но снижение расценок. Отметим, что новинка активно продается не только у нас, но и в Европе - так, в Германии крупным ритейлером Mindfactory с 17 по 23 января было продано почти 300 RX 6500 XT.



Главным фактором, от которого будет зависеть дальнейшая динамика цен, является количество поставляющихся графических ускорителей - решение не представляет интереса для майнеров, поэтому, если вендоры будут отгружать достаточно продукции, экономные любители компьютерных игр наконец-то смогут обновить свои ПК. И хотя от новинки ожидали большего, для ситуации на рынке видеокарт более чем актуальна поговорка "на безрыбье и рак рыба".