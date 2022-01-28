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[Zero] За пост начислено вознаграждение
RX 6500 XT дешевеет - ее можно купить менее, чем за 30 тысяч рублей
Во многих магазинах первые партии уже раскуплены
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Характеристики и игровая производительность новой видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT, мягко говоря, не впечатляют, но, с учетом нынешнего дефицита графических ускорителей, модель все равно стала хитом продаж и настоящим спасением для геймеров, не желающих отдавать за GPU более 50-60 тысяч рублей.

В настоящий момент первые партии RX 6500 XT во многих российских магазинах уже распроданы, тем не менее, на Яндекс Маркете, в Ситилинке (в некоторых городах) и Регарде карточка по-прежнему доступна и предлагается примерно за 28-31 тысячу рублей, причем у отдельных ритейлеров наблюдается пусть медленное, но снижение расценок. Отметим, что новинка активно продается не только у нас, но и в Европе - так, в Германии крупным ритейлером Mindfactory с 17 по 23 января было продано почти 300 RX 6500 XT.

Главным фактором, от которого будет зависеть дальнейшая динамика цен, является количество поставляющихся графических ускорителей - решение не представляет интереса для майнеров, поэтому, если вендоры будут отгружать достаточно продукции, экономные любители компьютерных игр наконец-то смогут обновить свои ПК. И хотя от новинки ожидали большего, для ситуации на рынке видеокарт более чем актуальна поговорка "на безрыбье и рак рыба".

#amd #видеокарты #цены #rx 6500 xt
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ev_rus
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Я продал в июле 1660 ОС за 20 т.р. телефон оборвали, добавил и взял за 55 т.р. 3060 ОС, вообще кайф, мне в ближайшее время для 1080р больше и не надо.
Новые видеокарты NVIDIA RTX 3050 появились в российских магазинах - смотрим цены
Kasyan
12:30
Терпентий, до тебя только сейчас дошло, что он тролль!
GeForce RTX 3050 уже на Авито, а в российской рознице продаже закончились не начавшись
Хева Тант-Оглы
12:29
Дорого, за 8к мб подумаю.
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
Kasyan
12:29
О надо живой админ! Уважаемый, когда порядок будем на сайте наводил с новостями, а то я скоро матом буду ругаться?!
GeForce RTX 3050 уже на Авито, а в российской рознице продаже закончились не начавшись
Хева Тант-Оглы
12:28
Офигеть сколько слёз. Всё равно вам это видеокарта не по карману
RX 6500 XT дешевеет - ее можно купить менее, чем за 30 тысяч рублей
Lat
12:28
Сказ о том, как сайт подвис.
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
Денис Пузан
12:27
Бро кинь ссыль
GeForce RTX 3050 уже на Авито, а в российской рознице продаже закончились не начавшись
grom
12:27
О как
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
Жорiн з Азову
12:27
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
Kasyan
12:26
Цены более менее, но дерьмо от Palit я бы брать не стал.
Стартовали официальные продажи NVIDIA GeForce RTX 3050 — в ряде магазинов товар уже закончился
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