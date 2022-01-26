Эксплойт был связан с браузером Safari и сервисом iCloud

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Как стало известно журналистам, корпорация Apple заплатила более 100 тысяч долларов американскому студенту Райану Пикрену за обнаруженную тем критичную уязвимость. Найденный эксплойт позволял злоумышленнику получить полный доступ к аккаунтам Apple жертвы и его устройству, включая камеру и представленную на экране информацию.



Примечательно, что Райан уже находил уязвимости в продуктах "яблочных" ранее, но не получал столь крупных наград. По его словам, проблема была связана с браузером Safari и сервисом iCloud, и о ней было известно давно, но ранее считалось, что данный вектор атаки является бесперспективным, а возможность полноценного взлома через него представлялась энтузиастам нереалистичной.



Представители Apple пока не прокомментировали прецедент и не сообщили, были ли реальные случаи использования эксплойта злоумышленниками. Точная сумма вознаграждения, полученного Пикреном, исчисляется $100500, максимально же доступный лимит, предлагаемый компанией в рамках программы обнаружения ошибок, ограничен миллионом единиц американской валюты. Также отметим, что "яблочные" часто подвергаются критике за якобы слишком малые выплаты и за не самое оперативное устранение ошибок.