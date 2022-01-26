Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Apple выплатила студенту награду в 100000 долларов за найденную уязвимость
Эксплойт был связан с браузером Safari и сервисом iCloud
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

реклама

Как стало известно журналистам, корпорация Apple заплатила более 100 тысяч долларов американскому студенту Райану Пикрену за обнаруженную тем критичную уязвимость. Найденный эксплойт позволял злоумышленнику получить полный доступ к аккаунтам Apple жертвы и его устройству, включая камеру и представленную на экране информацию.

Примечательно, что Райан уже находил уязвимости в продуктах "яблочных" ранее, но не получал столь крупных наград. По его словам, проблема была связана с браузером Safari и сервисом iCloud, и о ней было известно давно, но ранее считалось, что данный вектор атаки является бесперспективным, а возможность полноценного взлома через него представлялась энтузиастам нереалистичной.

Представители Apple пока не прокомментировали прецедент и не сообщили, были ли реальные случаи использования эксплойта злоумышленниками. Точная сумма вознаграждения, полученного Пикреном, исчисляется $100500, максимально же доступный лимит, предлагаемый компанией в рамках программы обнаружения ошибок, ограничен миллионом единиц американской валюты. Также отметим, что "яблочные" часто подвергаются критике за якобы слишком малые выплаты и за не самое оперативное устранение ошибок.

#apple #уязвимость #информационная безопасность #эксплойт #хакинг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Утечка информации через IndexedDB в веб-браузере Safari исправлена Apple в новых версиях macOS и iOS
Компания Viber Media откроет представительство в России
Во Франции Apple откажется от наушников в комплекте с iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Везучий майнер добыл Биткоинов на 17.7 миллионов рублей с помощью собранного на коленке ASIC
13
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
223
Известный майнер посоветовал не покупать видеокарты для майнинга Эфира из-за наступления криптозимы
63
Цены видеокарт RTX 3000 и RX 6000 начали падать на фоне обвала доходности майнинга - 3DCenter
73
Три дешёвых смартфона Xiaomi получили стабильную глобальную MIUI 13 на Android 12 раньше срока
+
В Geekbench AMD Ryzen 9 6900HX серьезно обошел предшественника, но оказался медленнее конкурента
8
24 января Биткоин продолжил дешеветь, а аналитики уже назвали прошедшую неделю худшей за 8 мес
68
Dogecoin потерял большую часть стоимости, а эксперты ожидают исчезновения мемных криптовалют
11
Биткоин вернулся к росту, а аналитики Cryptonews ожидают сильного падения криптовалюты до $25 000
33
В Казахстане и Киргизии наблюдаются отключения электричества на фоне роста количества майнеров
43
Пиковый «онлайн» Steam приблизился к 30 миллионам пользователей
4
В преддверии релиза Dying Light 2 в первой части серии пройдёт новое игровое событие
7
Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
40
Илон Маск пообещал съесть гамбургер в прямом эфире, если McDonald’s начнёт принимать Dogecoin
9
Партнёры AMD назвали сроки увеличения поставок и снижения цен на видеокарты
27
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
362
Анонсирована Daomei Village — польский «клон» Stardew Valley про деревню, императора и великое прощение
1
Скальпер рассказал о доходе с перепродажи игровых приставок и видеокарт в размере 4 740 000 р в мес
28
Radeon RX 6500 XT vs Radeon RX 570 – лучшая бюджетная видеокарта или обычная пустышка в тесте Bk
13
О сражениях, стелсе и важных способностях — в свежем дневнике разработчиков Weird West
2

Популярные статьи

Сказ о том, как я старый планшет андроидом прошивал (туда и обратно)
26
Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
38
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
10
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
31
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть третья
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
19

Сейчас обсуждают

Kasyan
03:38
Вот и хорошо что поводили по губам, пусть бамбук курит.
Сообщается, что Nvidia готовится отказаться от приобретения Arm за 40 миллиардов долларов
32Влад32
03:02
Да нафигачить туда ядер, то и в 10 раз мощнее сделать можно. Сколько это чудо жрать электричества будет и сколько стоить?
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
Alexander Rommel
02:59
Ну вот сами привели пример 7800 и 8800)
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
Леди Яга
02:57
Какое еще 4К на старушке 1080Ти если она сейчас 2К еле тянет ? О_О
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
Keltis
02:45
Это смотря как пойдет, вот например 1050 Ti, успела стать народной картой, затем мусор, и затем, еще через 5 лет, опять народной картой.
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
Keltis
02:44
"Тут же про флопсы а не фпс" ого, это многое объясняет, пусть тогда рисуют какие хотят превосходства.
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
Keltis
02:41
Ну, блин, насколько раньше? Или нам 90-е сразу вспоминать как с ISA на PCI шины переходили с килобайтов, на мегабайты. Не в последние лет 10 точно, последний какой-то такой прорыв, наверное у 8800 GTX...
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
NONsens
02:39
Тут же про флопсы а не фпс. 3090 быстрее 2080ti по флопсам почти втрое, а в графике в полтора раза.
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
Леди Яга
02:38
Опять пустое бла-бла-бла ?
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
Yolanda Tarska
02:35
Раньше было, почти всегда при переходе на новый техпроцесс, новое поколение выдавало почти 2х кратный прирост.
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем