И это - при заблокированном множителе

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Процессоры Intel Alder Lake с заблокированным множителем примечательны тем, что для них доступен так называемый разгон по шине - оверклокеры старой закалки хорошо помнят, что это такое. И хотя сама компания Intel выступает против подобных экспериментов, неожиданной возможностью спешат воспользоваться энтузиасты. Так, эксклюзивный, предлагающийся только на китайском рынке процессор Intel Core i5-12490F удалось разогнать аж до 5.7 ГГц - подробной информации о том, как был достигнут подобный результат, нет, но вероятно, использовалась мощная кастомная СЖО или даже жидкий азот.



По некоторым данным, Core i5-12490F, в отличие от Core i5-12500, выполнен на основе заготовки для Core i7 с частично неработоспособными или отключенными ядрами, что и обеспечивает этому CPU выдающийся разгонный потенциал. Впрочем, для обычных пользователей, не энтузиастов и не оверклокеров, подобный разгон малоинтересен - для него подойдут далеко не любые материнские платы, к тому же, его осуществление связано с более значительными сложностями и рисками, чем в случае привычного увеличения множителя для процессоров с индексами K и KF. Не стоит сбрасывать со счетов и вероятность того, что в грядущих обновлениях прошивок материнских плат возможность разгона по шине может быть полностью заблокирована, хотя, конечно, в таком случае оверклокеры предпочтут их просто не устанавливать.