Подобные разработки помогут в лечении травм головного мозга и заболеваний с утратой функций управления конечностями

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Основанная знаменитым предпринимателем-миллиардером Илоном Маском компания Neuralink готова к началу тестов по внедрению чипов в человеческий мозг - в настоящий момент открыта вакансия директора по клиническим испытаниям. В ее описании говорится, что руководитель будет контролировать тесты соответствующей технологии на людях.



Чипы Neuralink планируется использовать для лечения различных заболеваний и травм головного мозга - так, по задумке разработчиков, они позволят людям, утратившим возможность управлять конечностями, например, после инсульта, ЧМТ или неврологического заболевания, частично или полностью восстановить утерянные навыки. Помимо этого, чипы могут оказаться полезны для лечения депрессивных и прочих аффективных расстройств.



В настоящий момент устройства Neuralink по форме и размеру напоминают небольшую монету. Аккумулятора хватает примерно на сутки работы, предусмотрена магнитная зарядка во время сна. Среди главных стоящих перед компанией инженерных задач - дальнейшее уменьшение физических размеров чипа, а также поиск дополнительных способов зарядки, как можно менее обременительных для пользователей.