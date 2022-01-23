Изначально на предприятии будут выпускаться только Model Y

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Как сообщили американским СМИ несколько источников, производство электрических кроссоверов Tesla Model Y может начаться на предприятии в Техасе уже в марте 2022 года. Одной из ключевых особенностей новой модификации станет новый типоразмер аккумуляторной батареи (4680), другой - интеграция аккумуляторного блока в силовой каркас корпуса. По имеющейся в настоящий момент информации, такие же, обновленные версии электромобиля, будут производиться и на готовящейся к запуску фабрике в Берлине.



В дальнейшем на техасском предприятии будут выпускаться не только Model Y, но и Cybertruck, а также Tesla Semi. Сведений о производительности фабрики пока нет, но очевидно, что амбиции компании растут, растет и интерес к ее продукции со стороны потенциальных покупателей, и даже дополнительных мощностей, которые обеспечат готовящиеся к запуску предприятия, может не хватить. Интересующиеся успехами и планами Tesla и Илона Маска энтузиасты ждут 26 января - в этот день должно состояться отчетное мероприятие, на котором миллиардер пообещал выступить лично.