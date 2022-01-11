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Российские владельцы Tesla записали видеообращение к Илону Маску
В видео энтузиасты просят миллиардера открыть представительство Tesla в России
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Инициативная группа российских владельцев электромобилей Tesla записала обращение к CEO компании Илону Маску с просьбой открыть представительство в России. Авторы поясняют, что предпочли бы обслуживать свои авто у официального дилера, обладающего достаточными запасами запчастей на местных складах, а не ждать доставки деталей из США в течение нескольких месяцев.

Для съемки видеоролика энтузиасты собрались на одной из московских парковок, причем подошли к делу достаточно креативно - после непосредственно обращения к миллиардеру следует световое шоу с участием 30 электромобилей. Ролик выложили на Youtube только 10 января, поэтому просмотров у него пока мало, но с учетом нарастающего внимания СМИ и медиа у инициативы есть все шансы действительно дойти до Маска или других высших руководителей Tesla. Отметим, что авторы ролика пытаются достучаться до компании и другими способами - через социальные сети и посредством сообщений на электронную почту. Сам Илон уже упоминал, что в будущем Tesla может официально прийти на российский рынок - если это случится, желающим приобрести электромобиль не придется пользоваться услугами посредников, также подобный шаг может привести к ускорению развития инфраструктуры зарядных станций как минимум в Москве и Санкт-Петербурге.

#tesla #электромобили #илон маск
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