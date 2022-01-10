Интернет включают и выключают по расписанию

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Из-за вспыхнувших в Казахстане после Нового года протестов власти приняли решение временно ограничить в стране доступ к Интернету. В первые дни, когда ситуация развивалась стремительно, во многих городах, включая столицу, сеть была недоступна полностью - не работали ни стационарный Интернет, ни мобильный, с перебоями функционировала сотовая связь. И даже сейчас в Нур-Султане Казахтелеком включает домашний интернет по расписанию - с ночи и примерно до 13-00 по местному времени.



Ситуация в Казахстане в очередной раз доказывает, что в условиях монополий крупных провайдеров государственные власти легко могут отнять у граждан доступ к сети, хотя частично помочь в таких случаях могут спутниковый Интернет и кустарные ячеистые Mesh-сети, организуемые при помощи специальных приложений, роутеров, точек доступа и Wi-Fi модулей смартфонов и других устройств. В условиях любого кризиса важно иметь оперативный доступ к информации, поэтому действия казахских властей по ограничению свободы ее распространения вызвали осуждение со стороны многих как экспертов по безопасности, политологов и представителей других стран, так и простых пользователей.