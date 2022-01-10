Компания выпустила по этому поводу официальное заявление

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Общеизвестно, что производители принтеров и МФУ, такие как Canon, Epson и другие, гораздо больше зарабатывают на картриджах с тонером или чернилами, чем непосредственно на печатающих устройствах. В некоторые расходники даже внедряются специальные чипы, позволяющие принтеру их опознавать и предотвращать использование альтернатив от сторонних производителей или предупреждать пользователя о якобы повышенном риске.



Иронично, что общемировой дефицит полупроводников сказался и на подобных компаниях - так, Canon выпустила официальное заявление, в котором разъяснила, что временно будет выпускать картриджи без чипов, несмотря на то, что это может сказаться на некоторых функциях принтеров и МФУ, например, на определении уровня оставшегося тонера.





Помимо приведенного выше заявления, фирма привела краткие инструкции для пользователей, в которых разъясняется, какие при использовании картриджей без чипа могут возникнуть ошибки, и как их обойти - например, переустановить расходник или нажать во всплывающем окне кнопку "I Agree". В своем заявлении Canon подчеркнула, что никакого негативного влияние на качество печати это не окажет.