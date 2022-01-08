Основная причина так полагать - наличие у видеокарты только 4 ГБ видеопамяти

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Продажи графического ускорителя начального игрового сегмента AMD Radeon RX 6500 XT стартуют уже 19 января этого года - компания установила для модели рекомендованную цену в 199 долларов. И хотя по столь низкой стоимости, вероятно, будет распродана лишь ограниченная партия, на этот раз у желающих проапгрейдить свой компьютер геймеров есть шанс - в AMD считают, что новинка не вызовет особого интереса у добытчиков криптовалют.



Как отметила вице-президент компании Лаура Смит, характеристики RX 6500 XT были специально подобраны так, чтобы решение в первую очередь воспринималось как игровое. В первую очередь это касается объема набортной видеопамяти - имеющихся у видеокарты 4 ГБ достаточно для большинства игр AAA-класса в разрешении FullHD, но не для майнинга наиболее популярных коинов. Впрочем, смогут ли любители компьютерных игр приобрести карточку по адекватной цене, пока неясно - это будет зависеть не только от спроса, но и от объемов поставок, а также от того, какой уровень производительности модель выдаст в популярных проектах. Ее характеристики, с учетом объема памяти и 64-битной разрядности шины смотрятся довольно неоднозначно. Ситуацию может спасти высокая тактовая частота GPU, но как все будет на практике, покажет лишь время.