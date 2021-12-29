Игроков ждут новый регион и персонажи, уникальные события и другой контент

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Китайская компания miHoYo, разработчик популярной Action-RPG Genshin Impact, выполненной в аниме-стилистике, рассказала о деталях обновления 2.4, которое выйдет 5 января 2022 года. Так, в игре появится новый подводный регион Энканомия с уникальными загадками, ряд оригинальных ивентов и два новых персонажа - 5-звездочная Шэнь Хэ (Крио стихия, копье) и 4-звездочная Юнь Цзинь (Гео стихия, копье). Получить героев можно будет с помощью обычной для Genshin Impact системы молитв.

Помимо новых персонажей, во время патча 2.4 можно будет "выбить" и старых - Крио лучницу Гань Юй и Гео копейщика Чжун Ли. Оба героя имеют наивысший рейтинг в составленном фанатами тир-листе и отлично подходят для зачистки последних этажей Витой Бездны, поэтому большинство игроков наверняка захотят их получить, хотя для гарантированного выпадения обоих, в наихудшем случае, придется потратить до 360 молитв. Сделать это могут только донатеры или предусмотрительные и запасливые геймеры, очень долго копившие внутриигровую валюту.



Регионом, персонажами и событиями январские нововведения не ограничиваются - в игре появятся новые наряды (скины), дополнительные враги, включая мини-боссов, а также изменения интерфейса, призванные сделать его более удобным. Например, будет упрощен интерфейс крафта и алхимии, в Витой Бездне можно будет просматривать список противников на каждом этаже до начала боя, а на карте появится быстрое переключение между регионами. Подробную информацию о грядущем обновлении можно получить на официальном сайте игры, хотя она пока доступна не полностью и выходит постепенно.