Причина - в новом "антипиратском меморандуме"

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Как стало известно Ведомостям и ТАСС, в скором времени, до конца 2021 года, представители некоторых интернет-компаний, включая Яндекс, и правообладатели подпишут специальный документ - обновленную версию "антипиратского меморандума". В этом документе будут прописаны меры по борьбе с ресурсами, выкладывающими пиратский контент - если число соответствующих ссылок или видео на таком сайте превысит 100 штук, то он будет удален из выдачи российского поисковика.



Среди наиболее известных ресурсов, которые могут пострадать от подобного нововведения - Lostfilm и Kinogo. В пресс-службе Яндекса в ответ на запрос журналистов заявили, что декларируемая мера позволит отработать на практике методы борьбы с пиратством, чтобы в дальнейшем закрепить их в виде законодательных актов. Компания считает, что удаление пиратских ресурсов поспособствует увеличению популярности официальных. Некоторые же IT-эксперты возражают, полагая, что если пользователь не может позволить себе лицензионный контент, или обладает сформировавшейся привычкой потреблять пиратский, то на него вряд ли подействуют подобные ограничения.