Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Капитализация Apple установила абсолютный рекорд, превысив 3 триллиона долларов
И это, как уверяют аналитики, далеко не предел
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

реклама

Корпорация Apple установила новый, абсолютный рекорд, став самой дорогой компанией в истории - рыночная капитализация "яблочных" превысила 3 триллиона долларов. До этого такой рубеж не покорялся еще никому. Отдельно отметим впечатляющую динамику роста - отметка в 2 триллиона была взята в 2020 году, а в 1 триллион - в 2018.

Финансовые аналитики и IT-эксперты полагают, что 3 триллиона - далеко не предел. Apple удалось создать себе неповторимый имидж - одни пользователи считают продукцию компании премиальной, обладающей выдающимися характеристиками и чрезвычайно удобной, другие же - сильно переоцененной благодаря усилиям маркетологов и "проплаченных медиа". Главное - что мало кто остается равнодушным, а в наше время "хайп" и информационные поводы значат очень много, достаточно вспомнить горячие обсуждения, которые вызывает выход любого нового iPhone или MacBook, не говоря уж о брендированной салфетке для экранов или подставке для монитора за 999 долларов

Помимо Apple, в первой пятерке компаний по капитализации присутствуют Microsoft, Alphabet (Google), Saudi Aramco и Amazon, за ними же располагаются Tesla, Meta и NVIDIA. Несложно заметить, что в топе доминируют IT-гиганты, "чистым" исключением можно считать разве что саудовскую нефтяную компанию, а частичным - Tesla Илона Маска.

#apple #рекорд #рынок #капитализация
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

The Information: Тим Кук тайно заключил с Китаем сделку на 275 миллиардов долларов в 2016 году
Система iOS расскажет об истории ремонта iPhone
Названа статистика магазинов приложений Apple и Google за нынешний год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Влияет ли майнинг на количество fps играх – GeForce RTX 3080 после года на ферме в тесте SH
57
MSI сообщила о снижении отпускных цен на видеокарты серии GeForce RTX 3000 до 94 долларов
22
Xiaomi представит семь новых смартфонов Redmi и POCO в России
2
Разработчики Shiba Inu назвали сроки выхода игры ААА-уровня с коллекционными карточками и NFT
1
Биткоин продолжает падение, а эксперты РБК ожидают снижения курса ВТС до $30 000 к концу 2021 года
40
Майнер рассказал о новой криптовалюте, добыча которой на видеокартах на 33% выгоднее Эфира
19
Windows 11 vs Windows 10 в играх – одиннадцатая версия превосходит предшественника
98
Университетские работы, проверенные Илоном Маском, продали почти за 8000 долларов
1
Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
30
Xiaomi выпустила 75” телевизор Redmi Smart TV X 2022 аз $785
+
General Motors планирует начать добычу редких металлов для электромобилей в Северной Америке
+
Ubisoft назначила на понедельник крупный анонс по Assassin’s Creed Valhalla
+
Intel впервые показала работу видеокарты ARC Alchemist и анонсировала её выход в 1 квартале 2022 г
7
Samsung Galaxy S22 Ultra на Snapdragon 8 Gen1, Android 12 и с 10 ГБ ОЗУ протестировали в Geekbench
+
Новая оперативная память DDR5 начала появляться в российских магазинах
13
Видеокарты на чипах ATI Radeon R300, R400 и R500 получат обновление драйверов для Linux
4
Индийские власти готовят запрет криптовалют, а в Исландии майнеров отключат от электросетей
35
Новый прототип Tesla Cybertruck впечатлил огромным дворником
9
В следующем году Google представит свое решение для запуска Android-игр на ПК с Windows
+
$80 (5 719 рублей) за базовое издание на PC: игроки по всему миру в шоке от цены на боевик Forspoken от Square Enix
33

Популярные статьи

Выбираю комплектующие для заработка в играх Escape from Tarkov и Path of Exile
56
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
32
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Wireless
18
Обзор и тест игрового ноутбука MSI GS63VR 7700HQ + GTX 1070 и сравнение с 10750H + RTX 2070
29
Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3)
25
Стартовала большая распродажа ключей с 30% скидкой – Windows 11 Pro стоит всего $20
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
42
Загадки истории: Первыми Америку открыли викинги, а не Колумб
54
WD My Passport SSD - обзор и тест скоростного внешнего SSD на 2 Тб
18
Halo: The Master Chief Collection: краткий обзор игры Halo: Reach
8

Сейчас обсуждают

CuadroCube
09:08
Продам гараж
Выбираю комплектующие для заработка в играх Escape from Tarkov и Path of Exile
Иоанн Грозный
09:06
юзаешь https://gamefarm.ru и не пропускаешь ни одной скидки на игры. даже сейчас в говностиме эта поделка 999р. стоит
Продажи Cyberpunk 2077 в 2021 году оказались в 4 раза ниже запланированных и продолжают падать
Павел Кузнецов
09:05
Новое время - новое дно! Ждём статьи про проблемы кофейных производителей и статьи об экологии.
Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
Павел Кузнецов
09:04
Отменили лояльность! Теперь все в Магнит!
Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
Павел Кузнецов
09:03
Бесплатно деньги раздают!
Тысячи иксов на IDO, IGO и LaunchPad-ах в криптовалютах. Рассказываю про свой опыт
misterYoda
08:59
Мне в большой пятерке постоянно говорят, что типа карта не проходит и баллы списать. Идёшь в другую пятерку маленькую у дома и карта работает и баллы списываются.
Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
Иоанн Грозный
08:58
киберобосрамс уже в 2013 показывали вообще то https://vk.com/video-387766_456261619 бюджет этой недоигры указывают в 300 лямов. я хз откуда 100 взяли.
Продажи Cyberpunk 2077 в 2021 году оказались в 4 раза ниже запланированных и продолжают падать
mVlad
08:50
Они оттуда не вылезли - они там навечно, вон похрюкивают даже.
Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
U-58 U58
08:45
Сяо уверенно идёт по пути Самсунга 4-рёх летней давности. Обилие моделей запутает даже продвинутого фаната бренда. К тому же надо признать, что "главная" отличительная особенность РОСО- огромная чОрна...
Xiaomi представит семь новых смартфонов Redmi и POCO в России
Жорiн з Азову
08:24
Серьога Сольоный, Мир Кислых Танков.... Что делайэтся то.
Майнер рассказал о новой криптовалюте, добыча которой на видеокартах на 33% выгоднее Эфира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем