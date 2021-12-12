И это, как уверяют аналитики, далеко не предел

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Корпорация Apple установила новый, абсолютный рекорд, став самой дорогой компанией в истории - рыночная капитализация "яблочных" превысила 3 триллиона долларов. До этого такой рубеж не покорялся еще никому. Отдельно отметим впечатляющую динамику роста - отметка в 2 триллиона была взята в 2020 году, а в 1 триллион - в 2018.



Финансовые аналитики и IT-эксперты полагают, что 3 триллиона - далеко не предел. Apple удалось создать себе неповторимый имидж - одни пользователи считают продукцию компании премиальной, обладающей выдающимися характеристиками и чрезвычайно удобной, другие же - сильно переоцененной благодаря усилиям маркетологов и "проплаченных медиа". Главное - что мало кто остается равнодушным, а в наше время "хайп" и информационные поводы значат очень много, достаточно вспомнить горячие обсуждения, которые вызывает выход любого нового iPhone или MacBook, не говоря уж о брендированной салфетке для экранов или подставке для монитора за 999 долларов



Помимо Apple, в первой пятерке компаний по капитализации присутствуют Microsoft, Alphabet (Google), Saudi Aramco и Amazon, за ними же располагаются Tesla, Meta и NVIDIA. Несложно заметить, что в топе доминируют IT-гиганты, "чистым" исключением можно считать разве что саудовскую нефтяную компанию, а частичным - Tesla Илона Маска.