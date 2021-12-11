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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Microsoft выпустила обои для Windows 11 в стиле "цвета года" по версии Pantone
Компания старается оставаться в тренде и создавать информационные поводы
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Компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 11 сравнительно недавно, и сейчас одна из ее главных задач - привлечь к новой ОС как можно больше внимания и стимулировать пользователей к ее установке или обновлению до нее. Для этого хороши любые информационные поводы, если они не связаны с чем-то негативным вроде багов или уязвимостей.

И на днях подходящий инфоповод нашелся - институт цвета Pantone назвал главный оттенок 2022 года. Им стал красно-фиолетовый оттенок синего, по мнению авторов, "любознательный и интригующий" и символизирующий "дух времени и перехода". Также он ассоциируется с творчеством, самовыражением, и, при этом, надежностью.

Маркетологи Microsoft не стали упускать такой момент - "хайповый" цвет мгновенно добавили в оформление фирменного программного обеспечения, например, Edge и PowerPoint. Также был выпущен набор обоев для рабочего стола. 

Пользователи отреагировали на нововведения неоднозначно - некоторые комментаторы на Reddit отмечают, что стремление следовать трендам и не отставать от быстро меняющегося информационного мира - большой плюс для такой крупной компании как Microsoft. Другие же саркастично возражают, что лучше бы фирма уделила больше внимания исправлению багов и оптимизации новой ОС, например, для беспроблемной работы с Intel Alder Lake. В русскоязычном же сегменте Интернета по традиции вспомнили "инновационную" систему BolgenOS и "нескучные обои".

#microsoft #windows #windows 11 #дизайн #обои #цвет года
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