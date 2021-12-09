CPU оснащены магнитами для крепления, например, на дверцу холодильника

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В России стартовали продажи отбракованных на одном из этапов и не прошедших полное функциональное тестирование процессоров "Эльбрус" - по прямому назначению такие экземпляры использоваться не могут, поэтому их предлагают в виде сувениров, оснащенных магнитными креплениями. Благодаря им, аксессуар можно прикрепить, например, к металлической двери или к дверце холодильника. При этом стоимость изделия нельзя назвать скромной - оно предлагается по 2500 рублей.



Впрочем, среди некоторых компьютерных энтузиастов и коллекционеров сделанные из процессоров брелки и магниты действительно пользуются неплохой популярностью - вероятно, подобные сувениры и по указанной цене окажутся вполне востребованы. На сайте предлагающего их интернет-магазина Imaxai указывается, что процессоры могут в скором времени закончиться, если производитель начнет выпускать их более крупными партиями и отбраковывать кристаллы еще до корпусировки. Отметим, что еще несколько лет назад пользователи изготавливали брелки и другие аксессуары из процессоров в основном кустарным способом и успешно продавали на сайтах объявлений и форумах, поэтому магазин с высокой долей вероятности найдет своих клиентов.





