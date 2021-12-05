Компания не согласна с требованием внедрить альтернативные методы оплаты в App Store

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Как сообщает издание Forbes, компания Apple подала в суд на российскую Федеральную антимонопольную службу. "Яблочные" не согласны с требованием российских антимонопольщиков разрешить альтернативные методы оплаты в фирменном магазине приложений App Store и внедрить обязательное информирование о них. Напомним, что аналогичный судебный процесс ранее проходил и в США - компания его проиграла, но подала апелляцию с просьбой отложить вступление решения в законную силу.



Даже если Apple проиграет суд и в России, необходимость исполнять предыдущее решение на время разбирательства будет отложена - вероятно, это и есть "план-минимум" юристов корпорации: комиссии App Store позволяют генерировать огромную прибыль. Впрочем, общемировая тенденция очевидна: государства в последние несколько лет стали уделять значительно больше внимания злоупотреблениям доминирующим положением на рынке со стороны технологических компаний. По оценкам многих экспертов, как разработчикам приложений, так и пользователям вмешательство антимонопольных ведомств различных стран пойдет только на пользу - пострадают лишь сверхприбыли Apple и других гигантов.