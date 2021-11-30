Безлимитные тарифы невыгодны для компаний, поскольку могут создавать избыточную нагрузку на сеть

реклама

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин обратил внимание на тот факт, что крупнейшие российские операторы мобильной связи (Билайн, Мегафон, Tele2 и МТС) перестали предлагать новым абонентам тарифы с безлимитным интернетам, а также изменили часть действующих тарифных планов - в них появились явные или скрытые ограничения. Например, после достижения определенного порога трафика в месяц, скорость загрузки может значительно снижаться - отметил эксперт TelecomDaily Денис Кусков.



Безлимитный интернет невыгоден операторам из-за того, что если большое количество абонентов, подключенных к одной и той же базовой станции, начнут задействовать его возможности "на полную катушку", у других пользователей могут возникнуть проблемы с соединением. "Сети рассчитаны на относительно стабильную нагрузку и плохо справляются с резко возникающими ее пиками" - высказался один из аналитиков. Хорошей иллюстрацией может послужить перегрузка инфраструктуры во время ажиотажных спортивных состязаний, массовых мероприятий или чрезвычайных ситуаций.



Синхронный отказ операторов от "безлимита", и, особенно, введение скрытых, не прописанных в условиях тарифов ограничений на потребление трафика, после которых резко снижается скорость, могут заинтересовать Федеральную антимонопольную службу - полагает руководитель аналитической компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. Хорошие перспективы имеются у граждан и в судах - в таких делах они часто встают на сторону потребителей.



