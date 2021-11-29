Мошенники не преминули воспользоваться ажиотажем

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В "Черную пятницу" продажи интернет-магазинов и маркетплейсов традиционно возрастают в несколько раз, в 2021 же году специалисты отметили и ощутимое увеличение случаев мошенничества, связанного с созданием фейковых копий популярных торговых площадок. По данным Infosecurity a Softline company, количество подобных ресурсов выросло почти на треть.



Чаще всего злоумышленники используют банальный фишинг - копируют дизайн хорошо известного массовому потребителю интернет-магазина или маркетплейса и регистрируют домен, похожий на оригинальный, после чего размещают рекламу на различных площадках, а также создают посты в соцсетях и на тематических форумах, рассказывая о проходящих акциях и скидках. При этом прикрепленная к сообщению ссылка, разумеется, ведет не на настоящий магазин, а на его вредоносную копию.



Другой популярный вариант - увод потенциальной жертвы в один из мессенджеров, например, WhatsApp, Viber или Telegram. Представившись сотрудником магазина/маркетплейса или представителем службы поддержки, мошенник предлагает покупателю товар со скидкой, и, если тот соглашается, отправляет ссылку на "заказ" в фейковой службе доставки. Таким образом похищаются как деньги, так и данные банковских карт.



Отметим, что некоторые регистраторы позволяют комбинировать в доменном имени символы из разных алфавитов, поэтому злоумышленникам порой удается сформировать URL, внешне неотличимый от настоящего. Защититься от такого мошенничества, впрочем, несложно - для этого достаточно не соглашаться на сомнительные предложения и заходить на ресурсы магазинов и маркетплейсов, по ссылкам, сохраненным заранее, либо полученным из поисковых систем. К любым же другим линкам, даже от знакомых людей, стоит относиться с подозрением - если друг хвастается, что купил с огромной скидкой новый iPhone и отправляет ссылку на магазин, высока вероятность, что его аккаунт взломан и используется злоумышленниками.