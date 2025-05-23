Впрочем, в комментариях "чудо техники" раскритиковали

Оплавления разъемов питания видеокарт NVIDIA случаются сравнительно редко, но практически каждый такой случай получает широкую огласку в СМИ и на профильных ресурсах, поскольку выход из строя GPU стоимостью более 1000 долларов — ситуация не самая приятная. Пользователь Reddit под ником malcanore18, ранее столкнувшийся с оплавлением разъема RTX 4090, решил проблему радикально, хотя его графический ускоритель отремонтировали по гарантии. Энтузиаст создал собственный кабель питания, оснащенный предохранителями на каждом из проводов.

Предохранители перегорают в случае превышения определенного предела мощности, спасая разъем от расплавления, а видеокарту — от выхода из строя. Впрочем, в комментариях malcanore18 раскритиковали, указав на то, что, если сгорит один предохранитель, вероятно, выйдут из строя и остальные, после чего их придется заменять, тратя на это время и усилия. Некоторые пользователи предложили собственные варианты решения проблемы — самовосстанавливающиеся предохранители, кабели с мониторингом электрических параметров и даже припаивание проводов напрямую к печатной плате видеокарты.