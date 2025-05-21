Теплопакет новых процессоров до 350 Вт.

В рамках проходящей на Тайване выставки Computex 2025 компания AMD представила процессоры Threadripper 9000 — флагманские модели могут похвастаться 96 и 64 ядрами.

Новые CPU разделяются на две линейки: Threadripper Pro 9000 WX и Threadripper 9000 HEDT — первая ориентирована на ЦОД и сервера, вторая — на рабочие станции. Модели обладают внушительным энергопотреблением и тепловыделением — заявленный теплопакет составляет 350 Вт. И это вполне объяснимо — максимальная частота турбобуста по 1-2 ядрам по сравнению с решениями предыдущего поколения увеличилась с 5,1 до 5,4 ГГц.

Если процессоры AMD Threadripper 7000 поддерживали память DDR5-5200, то новые чипы поддерживают до 8 каналов DDR5-6400. Представитель AMD также подчеркнул, что некоторые модели включают в себя отключенные ядра — то есть восьмиядерные чиплеты не всегда будут работать полноценно, в ряде случаев функционировать будут только шесть из восьми ядер. При этом каждый CCD по-прежнему включает 32 МБ кэша. Информации о ценах Threadripper 9000 пока нет, хотя продажи стартуют уже в июле. Впрочем, нет сомнений, что цены будут высокими.



