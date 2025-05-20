Автор зарубежного ресурса XDA-Developers Хэмлин Розарио рассказал о своем опыте использования белых компьютерных комплектующих, а также перечислил четыре распространенных недостатка таких компонентов ПК.
- Большинство загрязнений, включая пыль, гораздо лучше видны на белом, чем на черном или сером. Геймерам, предпочитающим корпуса с панорамными боковыми панелями, и беспокоящимся о том, как выглядит их сборка, придется чистить компьютер от пыли чаще, если они используют комплектующие в белом исполнении. Как отмечает автор, процесс чистки быстро превращается в неприятную рутину, а без него, белые комплектующие начинают выглядеть непривлекательно из-за пыли. А многие салфетки с чистящими средствами оставляют после себя разводы.
- Белые комплектующие со временем могут обесцвечиваться и желтеть. Опытные компьютерщики хорошо помнят белые шасси, клавиатуры и мыши из начала двухтысячных, которые порой желтели буквально за несколько лет. Высокие температуры ускоряют этот процесс.
- При апгрейде найти подходящие компоненты может быть довольно сложно — белых корпусов на рынке достаточно, а вот видеокарт и материнских плат гораздо меньше, и далеко не все такие комплектующие сочетаются друг с другом или просто выглядят достаточно эстетично.
- Белые комплектующие часто стоят дороже из-за своей «эксклюзивности». Материнская плата в белом цвете может стоить на несколько тысяч рублей дороже, чем в черном, а флагманская видеокарта — даже на несколько десятков тысяч. При этом со временем, эмоции от покупки улягутся, а внешний вид ПК ухудшится, так что, возможно, дополнительные средства рациональнее потратить на более мощное железо или продвинутую периферию.