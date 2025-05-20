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[Zero]
В XDA предостерегли геймеров от приобретения GeForce RTX 5060 с ее 8 ГБ видеопамяти
Аналогичное предупреждение сделали и в Hardware Unboxed.

В среде обозревателей и техноблогеров критически отнеслись к стремлению NVIDIA чрезмерно контролировать обзоры видеокарты GeForce RTX 5060, оснащенной 8 гигабайтами памяти. В сети появились многочисленные сообщения о том, что «зеленые» предоставили необходимый для тестирования драйвер лишь ограниченному кругу СМИ и ресурсов, установив при этом жесткие требования. Так, тестировать RTX 5060 до ее релиза с последующим выкладыванием в сеть результатов можно лишь в определенных играх и на определенных настройках.

Как отмечают эксперты, ситуацию с RTX 5060 можно охарактеризовать как беспрецедентную — NVIDIA впервые настолько сильно контролирует обозревателей, хотя «ценные указания» от компании встречались и раньше — например, просьбы делать упор на трассировку лучей. Вероятно, текущая тенденция связана со стремлением компании обеспечить положительный информационный фон на релизе, что могло бы поспособствовать хорошим продажам. На практике, впрочем, возможен обратный эффект.

К примеру, Hardware Unboxed и XDA-Developers призвали геймеров не покупать RTX 5060 до выхода полноценных, независимых обзоров, при создании которых авторы самостоятельно выбирают пул тестируемых игр и настройки. Также многочисленные авторы указывают, что 8 гигабайт видеопамяти в 2025 году — это довольно мало, и новенькие графические ускорители быстро устареют.

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#nvidia #geforce rtx 5060
Источник: xda-developers.com
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