Старшая модель поддерживает до четырех RTX 5090

На рынке компьютерных комплектующих уже присутствуют блоки питания на 2000, 2200 и даже 2500 Вт, хотя и в весьма ограниченном количестве. Как сообщает зарубежный ресурс VideoCardz, компания ASUS представила новую линейку БП Pro WS — старшая из входящих в нее моделей отличается колоссальной мощностью в 3000 Вт и поддерживает одновременную работу четырех графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5090. Также в серию вошли устройства на 2200 и 1600 Вт.

Все блоки питания ASUS Pro WS соответствуют требованиям стандарта ATX 3.1. Младший БП поставляется с двумя 16-контактными разъемами питания, а средний и старший — с четырьмя. Впрочем, официально поддерживает четыре RTX 5090 только БП на 3000 Вт — для модели на 2200 Вт заявлена поддержка четырех RTX 5080. Полупассивная система охлаждения в случае Pro WS не предусмотрена — вентиляторы вращаются непрерывно. КПД у новинок довольно высокий и соответствует стандарту 80 Plus Platinum. Также ASUS предлагает для своих БП десятилетнюю гарантию. Информации о рекомендованных ценах пока нет, но можно предположить, что столь мощные решения будут стоить достаточно дорого.