Во многом благодаря Китаю и китайским производителям

Согласно новому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), ожидается, что более 25% проданных в мире автомобилей в 2025 году будут электрокарами или гибридами. При сохранении нынешних тенденций к 2030 году около 40% продаваемых транспортных средств будут оснащены электродвигателями.

В 2024 году продажи электромобилей установили рекорд в 17 миллионов единиц, впервые превысив 20% от общего числа реализованных в мире авто. Сохранился этот импульс и в начале 2025 года — продажи электрокаров в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года подскочили сразу на 35%.

Примечательно, что ключевым для отрасли рынком был и остается Китай. Почти половина проданных там в 2024 году автомобилей были электрическими. Это более 11 миллионов штук — больше, чем было реализовано во всем мире 2-3 года назад. Внедрение электромобилей довольно успешно идет и на развивающихся рынках Азии и Латинской Америки. В США темпы роста ниже — около 10% в годовом исчислении, и только 10% от проданных авто являются электрокарами. В Европе доля рынка остается стабильной — около 20%.

Как отмечают в МЭА, водителей побуждают переходить на машины с электродвигателями снижение цен на них и стоимости эксплуатации, развитие зарядной инфраструктуры, внедрение систем быстрого пополнения запаса энергии. Одним из ключевых драйверов роста мирового рынка электромобилей остаются китайские производители с их солидными объемами выпуска, постоянным совершенствованием моделей и агрессивной маркетинговой политикой.