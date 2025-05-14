И не только из-за несовершенства машинного зрения.

В компании Amazon провели крупное исследование, касающееся работы складских роботов Stow и Pick. Согласно его результатам, несмотря на то, что автоматы в большинстве случаев справляются с работой, они все же уступают сотрудникам-людям, и дело не только в несовершенстве машинного зрения и алгоритмов распознавания предметов.

Так, роботы Stow в ходе исследования переместили более 500 тысяч предметов. Успешных действий было лишь 85% — более того, в 9% случаев автомат просто ронял объект на пол. Также роботы нередко допускали ошибки при работе с бумажными книгами, что приводило к порче обложки или страниц. Проще говоря, несмотря на то, что по скорости модель уступает работникам-людям всего на 10%, «кожаные мешки» гораздо реже допускают ошибки, которые приводят или могут привести к повреждению товара.

Робот Pick в ходе 12 тысяч попыток перемещений предметов оказался успешнее, продемонстрировав 91% корректных действий. Но в эти 91% не входят 19,4% отклоненных запросов — система выдавала отказ, когда прогнозировала, что автомат может повредить товар, а также если не удавалось распознать предмет при помощи машинного зрения. Кроме того, значительной проблемой остается невозможность интерпретирования действий роботов в случае сбоев — сотрудникам-людям приходится тратить много времени на исправление ошибок в алгоритмах работы автоматов.