Многие производители смартфонов позиционируют поддержку беспроводной зарядки как конкурентное преимущество своих флагманских и субфлагманских мобильных устройств по сравнению с конкурирующими продуктами.
Тем не менее, практические варианты реализации такой технологии пока далеки от идеала. В Android Police рассказали о пяти недостатках беспроводных зарядок.
- На практике они не совсем беспроводные. Какой смысл в беспроводной зарядке, если все равно приходится иметь дело с кабелями? Не важно, используется зарядная подставка, шайба или стойка, от нее все равно пойдет провод к удлинителю или розетке. Проще говоря, зарядное устройство занимает больше места на столе, добавляя беспорядка, а не уменьшая его. К тому же, использовать и перемещать смартфон во время пополнения запаса энергии может быть затруднительно — обычная проводная зарядка в этом плане куда удобнее.
- Они недостаточно быстрые и эффективные. Если за 15-20 минут можно полностью зарядить аккумулятор смартфона с помощью кабеля, после чего пользоваться устройством весь день, зачем класть аппарат на зарядную площадку и ждать больше часа? Это просто нерационально. КПД беспроводных зарядок тоже оставляет желать лучшего, что повышает расход электроэнергии.
- Они выделяют больше тепла и могут перегреваться сами или перегревать смартфон. Конечно, существуют защитные механизмы, но дополнительный нагрев приводит к снижению скорости пополнения энергии во избежание превышения температурного лимита.
- Они хорошо работают лишь при правильном размещении смартфона. Если положить устройство неровно, то о высокой скорости зарядки можно забыть. Не всегда помогает и магнитное выравнивание. Опять же, кабель USB Type-C в этом плане удобнее и не раздражает — в отличие от несимметричного MicroUSB, на который много лет жаловались пользователи, его почти невозможно вставить неправильно, сломав разъем.
- Они не универсальны. Конечно, проводные зарядные устройства и USB-кабели тоже, но степень унификации последних гораздо выше.