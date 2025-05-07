Ограничения связаны с празднованием Дня Победы и подготовкой к нему

Как ранее сообщали СМИ, 7-9 мая в Москве предприняты усиленные меры безопасности, связанные с подготовкой празднования Дня Победы и непосредственно с самим празднованием. В частности, возможны ограничения в работе мобильного интернета.

По данным iGuides, столичные таксисты уже взвинтили цены на свои услуги — некоторые водители из-за проблем с интернетом и получением заказов решили взять мини-отпуск на несколько дней, в результате чего спрос значительно превысил предложение. Другие же таксисты получают заказы по-старинке, путем звонков по телефону, или стараются останавливаться в местах, где есть публичный Wi-Fi, поскольку стоимость поездок и прибыль водителей в ряде случаев выросли в несколько раз.

В сервисах-агрегаторах вроде «Яндекс.Такси» также начал действовать повышенный коэффициент на перевозку пассажиров. В самой компании «Яндекс» подтвердили наличие перебоев в работе приложения в связи с нестабильной работой мобильного интернета, а также подчеркнули, что со сбоями в течение ближайших трех дней могут работать также сервисы аренды электросамокатов и доставки еды.